В РФ драматурга Светлану Петрийчук отправили в колонию

Во вторник, 11 февраля, драматурга Светлану Петрийчук, осужденную в РФ на 5 лет 10 месяцев лишения свободы по делу об "оправдании терроризма", этапировали в колонию.

Неделю назад, 4 февраля, осужденную по тому же делу об "оправдании терроризма" режиссера Евгению Беркович доставили в ИК-3 в Костромской области.

8 июля 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об "оправдании терроризма" (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Таким образом, суд полностью удовлетворил требование прокуратуры.

25 декабря 2024 года апелляционный военный суд во Власихе Московской области незначительно сократил сроки заключения: срок Беркович был сокращен на пять месяцев – до пяти лет и семи месяцев лишения свободы, срок Петрийчук – на два месяца, до пяти лет и десяти месяцев.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма". Были проведены обыски. Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.

Беркович и Петрийчук не признают вину. Многие российские деятели искусства выступали в их защиту.