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Генштаб ВСУ: сбиты 57 из 124 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 40 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
время публикации: 11 февраля 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 11:24
Генштаб ВСУ: сбиты 57 из 124 российских беспилотников. Минобороны РФ: перехвачены 40 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 124 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов, а также 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет. Украинские ПВО перехватили 57 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 64 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины.

Судя по всему, ни одной ракеты перехватить не удалось.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

"В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина", – сообщает генштаб ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 11 февраля на территории Российской Федерации были перехвачены 40 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областей.

ВСУ атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Причинен ущерб.

Мир
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