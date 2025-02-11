Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку прибыл в Россию
время публикации: 11 февраля 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 09:19
Специалисты, которые мониторят авиасообщение, передают: частный самолет Стива Виткоффа, спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке, вошел в воздушное пространство Российской Федерации. Ожидается, что вскоре он приземлится в Москве.
Судя по имеющейся информации, речь идет о незапланированном визите Виткоффа в Москву.
Визит может быть связан с кризисом в процессе реализации соглашения о прекращении огня в Газе и "обмене пленными" между Израилем и ХАМАСом. Кроме того, Кремль рассчитывает получить разъяснения по поводу плана Трампа по Газе.