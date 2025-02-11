Трамп: "Если заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, пусть разверзнется ад"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддержит отмену режима прекращения огня в секторе Газы, если израильские заложники, удерживаемые террористами, не будут возвращены до полудня субботы, как это изначально было согласовано между Израилем и ХАМАС.

"Если заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, я посоветую отменить режим прекращения огня. Пусть разверзнется ад. Но Израиль сможет режим не соблюдать", – сказал президент США спустя несколько часов после объявления ХАМАСа о том, что освобождение заложников будет приостановлено.