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Мир

Трамп: "Если заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, пусть разверзнется ад"

ХАМАС
Война с ХАМАСом
Дональд Трамп
время публикации: 11 февраля 2025 г., 01:32 | последнее обновление: 11 февраля 2025 г., 01:32
Дональд Трамп
Photo/Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддержит отмену режима прекращения огня в секторе Газы, если израильские заложники, удерживаемые террористами, не будут возвращены до полудня субботы, как это изначально было согласовано между Израилем и ХАМАС.

"Если заложники не будут возвращены к 12 часам в субботу, я посоветую отменить режим прекращения огня. Пусть разверзнется ад. Но Израиль сможет режим не соблюдать", – сказал президент США спустя несколько часов после объявления ХАМАСа о том, что освобождение заложников будет приостановлено.

Мир
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