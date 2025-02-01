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Мир

Самолет упал на жилые дома в Филадельфии, есть жертвы

США
Авиакатастрофа
время публикации: 01 февраля 2025 г., 04:25 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 05:42
Самолет упал на жилые дома в Филадельфии, есть жертвы
AP Photo/Matt Rourke

Вечером 31 января на северо-востоке Филадельфии (штат Пенсильвания), в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман, упал медицинский самолет Lear 55, вылетевший за полминуты до катастрофы из местного аэропорта. Предварительно: есть жертвы.

На борту самолета находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.

Самолет упал на жилые дома. Был сильный взрыв, возникли пожары. Сведения о числе жертв уточняются.

Специалисты не исключают, что в самолете после взлета могли взорваться кислородные баллоны, что привело к катастрофе. Окончательно причины этой авиакатастрофы пока не названы.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Филадельфии.

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