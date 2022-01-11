В Германии умер писатель Борис Хазанов (Геннадий Файбусович)

Во вторник, 11 января, в Мюнхене в возрасте 93 лет умер писатель и переводчик Борис Хазанов (настоящее имя Геннадий Моисеевич Файбусович). О его смерти на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Векслер.

Геннадий Файбусович (Борис Хазанов) родился 16 января 1928 года в Ленинграде. Учился на классическом отделении филологического факультета МГУ. На пятом курсе, в 1949 году, был арестован по обвинению в антисоветской агитации, освобождён в 1955 году. Окончил Калининский медицинский институт, работал врачом, затем редактором в журнале "Химия и жизнь", печатал под псевдонимом научно-популярные книги для школьников, переводил письма Лейбница. Публиковал прозу в самиздате и зарубежных изданиях, в 1982 году эмигрировал в Германию. Был одним из соучредителей и издателей русского журнала "Страна и мир" (Мюнхен, 1984-1992). Жил в Мюнхене. В 1983-1993 годах сотрудничал с "Радио Свобода".

Опубликовал семь книг прозы и эссеистики в России, США, Германии и Израиле. Романы "Час короля" (1978), "Антивремя" (1985), "Нагльфар в океане времён" (1993) и др. Большое место в творчестве писателя занимали еврейские темы. Произведения Б.Хазанова переведены на ряд европейских языков, он – лауреат нескольких литературных премий.