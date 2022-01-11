Мария Колесникова этапирована в колонию
Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию.
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Ранее Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы.
Днем ранее был этапирован еще один член Координационного совета оппозиции Максим Зак, приговоренный к десяти годам лишения свободы.
Колесникову и Знака обвиняли в вступлении в заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им и публичным призывам к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси.
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// NEWSru.co.il // В мире // 06 сентября 2021
Белорусского политика Марию Колесникову приговорили к 11 годам тюрьмы
Белорусского политика Марию Колесникову приговорили к 11 годам тюрьмы