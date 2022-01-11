Мария Колесникова этапирована в колонию

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Ранее Колесникова была приговорена к 11 годам лишения свободы.

Днем ранее был этапирован еще один член Координационного совета оппозиции Максим Зак, приговоренный к десяти годам лишения свободы.

Колесникову и Знака обвиняли в вступлении в заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им и публичным призывам к действиям, угрожающим национальной безопасности Беларуси.