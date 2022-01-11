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NEWSru.co.il :: В мире11 января 2022 г., 08:05

Президент Казахстана объявил о завершении "острой фазы контртеррористической операции"

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января, выступая перед депутатами парламента, заявил, что вывод сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана начнется через два дня.

Массовые протесты, прошедшие в стране в первые дни 2022 года, Токаев назвал "попыткой госпереворота". По его словам, эта попытка провалилась.

В своем обращении Токаев вновь заявил, что против Казахстана была развязана террористическая война. "Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие", – было сказано в обращении президента Казахстана. "В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная", – сказал он.


В то же время, выступая перед парламентом, Токаев сказал: "Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, точнее, провальной деятельностью некоторых госорганов".

Пресс-служба Токаева сообщает, что он подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана.

Также пресс-служба президента Казахстана уведомляет, что возбуждены 388 уголовных дел по фактам беспорядков и нападений на силовиков, а также начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам.

Ранее сообщалось о задержании около 10 тысяч подозреваемых в причастности к беспорядкам.

Данные о жертвах уточняются. Ранее сообщалось о почти 200 убитых и более 1200 раненых и травмированных.

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