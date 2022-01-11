Во вторник, 11 января, стало известно, что в Италии в возрасте 65 лет умер председатель Европарламента Давид Сассоли.

Политик скончался в онкологическом центре итальянского города Авиано.

Давид Мария Сассоли родился 30 мая 1956 года. Работал журналистом, специализируясь на политической хронике. В 2006-2009 годах являлся вице-директором телеканала TG1. В 2009 году был избран в Европейский парламент по списку Демократической партии, вскоре стал главой делегации этой партии. 1 июля 2014 года был избран заместителем председателя Европарламента. 3 июля 2019 года был избран председателем Европарламента. Был женат, вырастил двух детей.