На Кипре произошло сильное землетрясение, подземные толчки ощущались в Израиле
В ночь на вторник, 11 января, в районе острова Кипр произошло землетрясение магнитудой 6,5, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Зафиксированы повторные подземные толчки.
Эпицентр землетрясения располагался в 119 км северо-западней Лимассола. Ближайший к эпицентру населенный пункт (57 км) – Пегея. Очаг залегал на глубине около 50 км.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Израильские СМИ сообщают, что в некоторых районах Израиля также ощущались слабые подземные толчки. Также землетрясение почувствовали жители прибрежных районов Греции, Турции, Сирии, Ливана, Египта.
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// NEWSru.co.il // В мире // 29 декабря 2021
Землетрясение магнитудой 5,7 на Крите, подземные толчки ощущали в Израиле
Землетрясение магнитудой 5,7 на Крите, подземные толчки ощущали в Израиле