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NEWSru.co.il :: В мире11 января 2022 г., 03:53

На Кипре произошло сильное землетрясение, подземные толчки ощущались в Израиле

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На Кипре произошло сильное землетрясение, подземные толчки ощущались в Израиле

В ночь на вторник, 11 января, в районе острова Кипр произошло землетрясение магнитудой 6,5, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Зафиксированы повторные подземные толчки.

Эпицентр землетрясения располагался в 119 км северо-западней Лимассола. Ближайший к эпицентру населенный пункт (57 км) – Пегея. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.


Израильские СМИ сообщают, что в некоторых районах Израиля также ощущались слабые подземные толчки. Также землетрясение почувствовали жители прибрежных районов Греции, Турции, Сирии, Ливана, Египта.

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Землетрясение магнитудой 5,7 на Крите, подземные толчки ощущали в Израиле

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