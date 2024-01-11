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    В мире

    Аргументы антиизраильского иска ЮАР: цитаты "Книги Царств", Ханана Бен-Ари, Амихая Элиягу и Йоава Галанта

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    Аргументы антиизраильского иска ЮАР: цитаты
    AP Photo/Patrick Post     Аргументы антиизраильского иска ЮАР: цитаты
    AP Photo/Patrick Post     Аргументы антиизраильского иска ЮАР: цитаты
    AP Photo/Patrick Post

    Судейская коллегия, состоящая из 17 облаченных в черные мантии судей собрались в четверг, 11 января, в Международном суде справедливости в Гааге (Нидерланды) на открытии слушаний по иску, поданному Южной Африкой против Государства Израиль. ЮАР обвиняет Израиль в "геноциде" палестинцев, осуществляемом в ходе войны "Железные мечи" в секторе Газы.

    Помимо 15 постоянных членов судейской коллегии, процесс разбирают представитель Израиля – бывший председатель Высшего суда справедливости Аарон Барак – и бывший вице-президент Конституционного суда ЮАР Дикганг Мосенеке. Сторону ответчика представляет группа адвокатов во главе с британским адвокатом Малкольмом Шоу, приглашенным израильским правительством представлять интересы Израиля, сторону истца – юристы под руководством южноафриканского профессора Джона Дугарда, в прошлом несколько раз служившего судьей Международного суда ООН.

    Исковое заявление ЮАР основано, среди прочего, на цитировании разошедшихся в социальных сетях записей и высказываний: например, была оглашена цитата министра по делам наследия Амихая Элиягу, заявившего, что в секторе Газы нет мирного населения, и поэтому применение ядерного оружия может быть одним из способов решения проблемы.

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    Был процитирован также глава правительства Биньямин Нетаниягу, который сравнил ХАМАС с танахическим Амалеком и опубликовал стих первой Книги Царств: "Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла". (1 Книга Царств, 15:3). Истцы трактуют эту цитату, как отданный главой израильского правительства приказ солдатам ЦАХАЛа убивать всех жителей сектора Газы, без разбора.

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    Еще одним аргументом стали цитаты министра обороны Йоава Галанта, назвавшего жителей Газы "животными в облике человека" ("хайот адам") и пригрозившего полностью прекратить поставки воды и электроэнергии в сектор Газы и начать полную блокаду: "У них не будет электричества, не будет продуктов, не будет горячего: все будет отрезано".

    Упоминают они также высказывание израильского музыканта и исполнителя Ханана Бен-Ари, провозгласившего: "Возвращаемся в Гуш-Катиф и создаем пляж Nova на побережье Газы".

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