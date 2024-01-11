Аргументы антиизраильского иска ЮАР: цитаты "Книги Царств", Ханана Бен-Ари, Амихая Элиягу и Йоава Галанта
Судейская коллегия, состоящая из 17 облаченных в черные мантии судей собрались в четверг, 11 января, в Международном суде справедливости в Гааге (Нидерланды) на открытии слушаний по иску, поданному Южной Африкой против Государства Израиль. ЮАР обвиняет Израиль в "геноциде" палестинцев, осуществляемом в ходе войны "Железные мечи" в секторе Газы.
Помимо 15 постоянных членов судейской коллегии, процесс разбирают представитель Израиля – бывший председатель Высшего суда справедливости Аарон Барак – и бывший вице-президент Конституционного суда ЮАР Дикганг Мосенеке. Сторону ответчика представляет группа адвокатов во главе с британским адвокатом Малкольмом Шоу, приглашенным израильским правительством представлять интересы Израиля, сторону истца – юристы под руководством южноафриканского профессора Джона Дугарда, в прошлом несколько раз служившего судьей Международного суда ООН.
Исковое заявление ЮАР основано, среди прочего, на цитировании разошедшихся в социальных сетях записей и высказываний: например, была оглашена цитата министра по делам наследия Амихая Элиягу, заявившего, что в секторе Газы нет мирного населения, и поэтому применение ядерного оружия может быть одним из способов решения проблемы.
Был процитирован также глава правительства Биньямин Нетаниягу, который сравнил ХАМАС с танахическим Амалеком и опубликовал стих первой Книги Царств: "Теперь иди и порази Амалека, и истреби все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла". (1 Книга Царств, 15:3). Истцы трактуют эту цитату, как отданный главой израильского правительства приказ солдатам ЦАХАЛа убивать всех жителей сектора Газы, без разбора.
Еще одним аргументом стали цитаты министра обороны Йоава Галанта, назвавшего жителей Газы "животными в облике человека" ("хайот адам") и пригрозившего полностью прекратить поставки воды и электроэнергии в сектор Газы и начать полную блокаду: "У них не будет электричества, не будет продуктов, не будет горячего: все будет отрезано".
Упоминают они также высказывание израильского музыканта и исполнителя Ханана Бен-Ари, провозгласившего: "Возвращаемся в Гуш-Катиф и создаем пляж Nova на побережье Газы".
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