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Мир

Пропалестинский марш в Лондоне начнется возле Центральной синагоги

Великобритания
Антисемитизм
время публикации: 11 января 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 09:04

Организация Palestine Solidarity Campaign, готовящаяся провести в субботу, 18 января, очередной пропалестинский марш в центре Лондона игнорирует рекомендацию полиции перенести место его проведения подальше от Центральной синагоги, сообщает Times of Israel.

Накануне марша десятки британских законодателей, включая представителей еврейской общины, обратились в полицию, протестуя против маршрута Palestine Solidarity Campaign и заявляя, что пропалестинские акции по субботам мешают еврейской религиозной практике в этом районе.

Клаудия Мендоса, глава совета, объединяющего британские еврейские некоммерческие организации, разделила эту обеспокоенность, заявив, что "никто не призывает к запрету акции, мы просто хотим, чтобы она началась подальше от синагоги".

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