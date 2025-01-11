Пропалестинский марш в Лондоне начнется возле Центральной синагоги

Организация Palestine Solidarity Campaign, готовящаяся провести в субботу, 18 января, очередной пропалестинский марш в центре Лондона игнорирует рекомендацию полиции перенести место его проведения подальше от Центральной синагоги, сообщает Times of Israel.

Накануне марша десятки британских законодателей, включая представителей еврейской общины, обратились в полицию, протестуя против маршрута Palestine Solidarity Campaign и заявляя, что пропалестинские акции по субботам мешают еврейской религиозной практике в этом районе.

Клаудия Мендоса, глава совета, объединяющего британские еврейские некоммерческие организации, разделила эту обеспокоенность, заявив, что "никто не призывает к запрету акции, мы просто хотим, чтобы она началась подальше от синагоги".