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Мир

Крушение самолета в Южной Корее: оба "черных ящика" перестали работать за четыре минуты до крушения

Авиация
Авиакатастрофа
время публикации: 11 января 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 11 января 2025 г., 08:38
Крушение самолета в Южной Корее: оба "черных ящика" перестали работать за четыре минуты до крушения
AP Photo/Ahn Young-joon

В ходе расследования крушения в аэропорту Муан лайнера Boeing 737-8AS компании Jeju Air, унесшего жизни 179 человек, министр транспорта Южной Кореи объявил, что оба "черных ящика" самолета перестали работать за четыре минуты до крушения.

По его словам, такой вывод был сделан в результате анализа данных "черных ящиков", которые предназначены для записи происходящего в кабине пилотов.

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