Страны "Большой семерки" осудили Израиль за расширение строительства в поселениях
время публикации: 11 июля 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 17:44
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" распространили заявление, в котором осудили решение Израиля о новом строительстве в поселениях, назвав эти действия "контрпродуктивными для дела мира".
США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия еще раз заявили о своей приверженности принципу сосуществования двух государств при решении палестино-израильского конфликта.
Страны "Большой семерки" также призывали Израиль передать палестинской администрации, собранные для нее налоги, указав, что поддержка экономической стабильности на Западном берегу "имеет решающее значение для региональной безопасности".