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Мир

Страны "Большой семерки" осудили Израиль за расширение строительства в поселениях

время публикации: 11 июля 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 17:44
Страны "Большой семерки" осудили Израиль за расширение строительства в поселениях
Yonatan Sindel/Flash90

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" распространили заявление, в котором осудили решение Израиля о новом строительстве в поселениях, назвав эти действия "контрпродуктивными для дела мира".

США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия и Италия еще раз заявили о своей приверженности принципу сосуществования двух государств при решении палестино-израильского конфликта.

Страны "Большой семерки" также призывали Израиль передать палестинской администрации, собранные для нее налоги, указав, что поддержка экономической стабильности на Западном берегу "имеет решающее значение для региональной безопасности".

Мир
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