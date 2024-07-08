МИД Канады обсудил решение Израиля о новом строительстве в поселениях
время публикации: 08 июля 2024 г., 20:09 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 20:09
Министерство иностранных дел Канады заявило, что односторонние действия, предпринимаемые Израилем, являются нарушением норм международного права и угрожают безопасности палестинцев и израильтян.
"Канада решительно выступает против решения правительства Израиля разрешить строительство новых поселений на Западном берегу. Односторонние действия, такие как финансовые санкции в отношении Палестинской автономии и расширение поселений, являются нарушением норм международного права", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Х-блоге МИД Канады.
МИД Канады также предупреждает, что подобные шаги угрожают безопасности палестинцев, израильтян и другим жителям региона.
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