МИД Канады обсудил решение Израиля о новом строительстве в поселениях

Министерство иностранных дел Канады заявило, что односторонние действия, предпринимаемые Израилем, являются нарушением норм международного права и угрожают безопасности палестинцев и израильтян.

"Канада решительно выступает против решения правительства Израиля разрешить строительство новых поселений на Западном берегу. Односторонние действия, такие как финансовые санкции в отношении Палестинской автономии и расширение поселений, являются нарушением норм международного права", – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Х-блоге МИД Канады.

МИД Канады также предупреждает, что подобные шаги угрожают безопасности палестинцев, израильтян и другим жителям региона.