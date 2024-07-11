На шпиле средневекового собора в Руане возник пожар

В четверг, 11 июля, на шпиле средневекового собора в нормандском городе Руан (Франция) возник пожар. Посетители собора и священнослужители эвакуированы. Установлено оцепление, передает AP.

Мэр Руана Николя Майер-Россиньоль написал в социальной сети X: "На шпиле Руанского собора начался пожар. На данном этапе причина неизвестна. Все государственные ресурсы мобилизованы".

Пожарных уведомили рабочие. К тушению пожара привлекли более 60 человек, задействовано 33 пожарные машины.

Готический собор во французском городе Руан возводился в XII-XVI вв. Металлический шпиль был возведен в XIX в.

Напомним, что в мае этого года в Руане сотрудники полиции застрелили мужчину, пытавшегося поджечь синагогу. Синагоге тогда был причинен ущерб.

В 2019 году в результате пожара сильно пострадал собор Парижской Богоматери. Только пять лет спустя в соборе возобновились богослужения.