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В Руане вооруженный мужчина застрелен при попытке поджечь синагогу

время публикации: 17 мая 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 17 мая 2024 г., 09:50
В Руане вооруженный мужчина застрелен при попытке поджечь синагогу
AP Photo/Daniel Cole

В Руане, столице французского региона Нормандия, сотрудники полиции застрелили мужчину, пытавшего поджечь синагогу. Прибывшие на место пожарные потушили огонь

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Согласно местным СМИ, полицейские заметили дым в районе синагоги, а когда прибыли туда, мужчина, вооруженный ножом и металлическим прутом, начал бежать в их направлении.

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