Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1234-й день войны

Минобороны РФ 11 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В сегодняшнем отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 5 по 11 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Бессаловка. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1260 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 52 автомобиля. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов и материальных средств. В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Зеленая Долина Донецкой Народной Республики и Соболевка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них пять западного производства. Уничтожены 101 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, включая две самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и 23 автомобиля. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии. Противник потерял более 3040 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 53 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Поддубное и Толстой Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1400 военнослужащих, шесть танков, 16 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение на отдельных направлениях. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны. Уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 33 склада боеприпасов, горючего и материальных средств. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", 35 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1988 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 68 966 беспилотных летательных аппаратов, 614 зенитных ракетных комплексов, 24 188 танков и других боевых бронированных машин, 1 576 боевых машин реактивных систем залпового огня, 27 251 орудие полевой артиллерии и минометов, 37 990 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 116700 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).