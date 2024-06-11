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Сын президента США признан виновным по всем трем пунктам обвинения

время публикации: 11 июня 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 11 июня 2024 г., 18:58
Сын президента США Хантер Байден, 11 июня 2024 года
AP Photo/Matt Slocum

Сын президента США Хантер Байден решением суда в Делаваре признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия в период, когда он был зависим от употребления наркотиков, предоставлении ложных сведений при заполнении федеральных документов о приобретении оружия и предоставлении ложных сведений продавцу при приобретении оружия.

Осенью прошлого года, когда против Хантера Байдена были вынесены обвинения, он заявил о своей невиновности. Сын действующего президента США никогда прежде не привлекался к уголовной ответственности.

Президент США Джо Байден, комментируя ожидающийся вердикт суда в отношении его сына в интервью телеканалу ABC сообщил, что он примет вердикт против сына, каким бы он ни был. Джо Байден также подтвердил, что он не будет амнистировать своего сына (как известно, президент США может амнистировать признанного виновным преступника).

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