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Присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов

время публикации: 31 мая 2024 г., 00:54 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 01:18
Присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов
AP Photo/Seth Wenig, Pool

Нью-йоркское жюри присяжных в составе 12 человек вынесло обвинительный вердикт по делу экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа о фальсификации бизнес-документов. Впервые в истории США экс-президент признан виновным в уголовном преступлении.

Трамп был признан виновным по всем 34 эпизодам. По каждому из них ему грозит до четырех лет тюрьмы. Приговор будет вынесен 11 июля.

Трампа обвиняют в том, что за несколько дней до выборов 2016 года он велел своему адвокаты Майклу Коэну заплатить 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о сексуальной связи с Трампом в прошлом. Подобный платеж не был бы признан незаконным, если бы не подозрения в фальсификации документов компании, чтобы скрыть выплату Коэну в 2017 году, возмещающую выплату порноактрисе. Трамп вину не признает и утверждает, что выплаты Коэну были вознаграждением за его юридические услуги.

Интернет-портал winred.com, используемый предвыборным штабом Трампа для сбора пожертвований, после вынесения приговора перестал открываться. В Х-блоге команды Трампа сообщается, что он портал не выдержал наплыва посетителей. "Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу сайта", - говорится в сообщении.

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