Верховный суд Аргентины оставил в силе тюремный приговор экс-президенту Киршнер

Верховный суд Аргентины оставил в силе вердикт, вынесенный в 2022 году Федеральным судом по делу бывшего президента Кристины Киршнер, признанной виновной в коррупции и приговоренной к шести годам лишения свободы.

Дело разбиралось коллегией из трех судей, и все они поддержали приговор. Киршнер также пожизненно запретили занимать государственные должности. Поскольку ей более 70 лет, она имеет право попросить о замене тюремного заключения на домашний арест.

Согласно материалам дела, при инфраструктурных работах в провинции Санта-Крус Киршнер, занимавшая пост президента действовала в интересах предпринимателя Ласаро Баеса. Ей грозило до 12 лет тюрьмы и штраф до миллиарда долларов долларов.

Киршнер, так и не признавшая свою вину, назвала приговор политизированным. Она назвала судей марионетками нынешнего президента Хавьера Милея. По ее словам, вердикт призван предотвратить ее возвращение на пост главы государства.