Маск сообщил, что сожалеет о грубых заявлениях в адрес Трампа

Предприниматель Илон Маск, до недавнего времени входивший в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа, опубликовал в принадлежащей ему социальной сети X пост извинения перед Трампом.

"Я сожалею о некоторых постах о президенте Дональде Трампе, которые я опубликовал на минувшей неделе. Они зашли слишком далеко", – написал Маск.

После того, как предприниматель покинул администрацию США, он подверг резкой критике предложенный президентом проект бюджета. Он также намекнул, что без его финансовой поддержки Трамп проиграл бы выборы, а также выступил с безосновательным заявлением о связях Трампа с педофилом Джефри Эпштейном.

На днях Президент США заявил в интервью телеканалу NBC, что его дружеские отношения с Илоном Маском завершены. Глава государства сообщил, что он не намерен их восстанавливать. "Я не собираюсь с ним говорить, я слишком занят другими вещами", – сказал Трамп.

По словам Трампа, его недавний сподвижник не относится с должным уважением к президентской должности. "Это очень плохо. Такое неуважение. К должности президента нельзя относится с неуважением", – заявил глава государства.