Десять погибших в Граце, дома у стрелка обнаружено самодельное взрывное устройство
Тысячи людей собрались в центе Граца, чтобы почтить память десяти человек, ставших жертвами стрельбы в одной из школ города. Среди погибших - восемь школьников. Еще 11 человек получили ранения.
Злоумышленник, которому был 21 год, покончил с собой. Мотивы его действий остаются неясными. Как сообщает издание Heute, в ходе обыска у него дома было найдено самодельное взрывное устройство, однако, как установили полицейские, оно оказалось неработающим.
Также сообщается, что накануне расстрела он записал видео для своей матери, в котором сообщает о своих планах, заявляя, что действует по собственной воле, и послал ролик через мессенджер.
Мать обнаружила видео только через 24 минуты и, посмотрев его, немедленно связалась с полицией. Однако предотвратить преступление не удалось.