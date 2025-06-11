Десять погибших в Граце, дома у стрелка обнаружено самодельное взрывное устройство

Тысячи людей собрались в центе Граца, чтобы почтить память десяти человек, ставших жертвами стрельбы в одной из школ города. Среди погибших - восемь школьников. Еще 11 человек получили ранения.

Злоумышленник, которому был 21 год, покончил с собой. Мотивы его действий остаются неясными. Как сообщает издание Heute, в ходе обыска у него дома было найдено самодельное взрывное устройство, однако, как установили полицейские, оно оказалось неработающим.

Также сообщается, что накануне расстрела он записал видео для своей матери, в котором сообщает о своих планах, заявляя, что действует по собственной воле, и послал ролик через мессенджер.

Мать обнаружила видео только через 24 минуты и, посмотрев его, немедленно связалась с полицией. Однако предотвратить преступление не удалось.