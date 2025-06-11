Гонконг запрещает мобильную игру о борьбе с коммунистами

Полиция Гонконга заявила, что загрузка или распространение мобильной игры, сюжет которой связан с победой над коммунистическим режимом, может повлечь наказание в соответствии с законом о национальной безопасности. Согласно информации с сайта Reversed Front: Bonfire, в игре пользователи могут выбрать лояльность таким силам, как Тайвань, Гонконг, Монголия, Тибет или уйгуры, с целью "свержения коммунистического режима", пишет BBC.

10 июня правоохранительные органы Гонконга выпустили заявление, в котором подчеркнули, что пользователи, скачивающие эту игру, могут быть признаны распространяющими материалы с подстрекательским содержанием.

На сайте игры указано, что она представляет собой "документальную прозу", а также подчеркивается, что "любые совпадения с реальными учреждениями, политикой или этническими группами Китая являются намеренными". Игра предоставляет возможность не только выступать против коммунизма, но и играть на стороне коммунистов – сражаться с оппонентами и поддерживать коммунистическую революцию.

11 июня игра, выпущенная в апреле, была удалена из магазинов Google Play и Apple App Store в Гонконге. Тем не менее, предостережение властей, похоже, привлекло к ней еще больше интереса – в тот же день она стала самым популярным запросом в Google среди пользователей из Гонконга.

Полиция также предостерегла граждан от финансирования разработчика приложения – компании ESC Taiwan. Разработчики отреагировали на запрет с энтузиазмом, заявив в сообщении, что благодаря этому игра "стала известна всему Гонконгу".