Разведка Украины внесла Якова Кедми в список "рупоров Кремля"

Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР) добавило 11 июня на своем сайте War&Sanctions в разделе "Рупоры Кремля" информацию о десяти персонах, которые "распространяют российские нарративы и дезинформацию и являются частью пропагандистской машины Кремля". На этот раз, среди российских военкоров и политологов, в списке отмечены два иностранных агента влияния России – и в их числе гражданин Израиля. О нем сказано так: "Яков Кедми (Казаков) – бывший израильский дипломат, публицист и пропагандист, активно поддерживающий внешнюю политику России и войну против Украины, работает на международную аудиторию, используя свой израильский бэкграунд как инструмент повышения доверия".

В более подробном профиле Кедми на сайте ГУР подчеркивается: "Его деятельность носит четко выраженный пропагандистский характер и направлена ​​на поддержку внешней политики России, делигитимацию украинской государственности и формирование враждебной Украине международной информационной среды. С 2014 года Кедми регулярно появляется на ведущих российских медиаплощадках – телеканале "Россия-1", радио "Известия FM", платформе Sputnik, израильском канале ITON-TV и других, где систематически транслирует кремлевские нарративы, оправдывающие войну, отрицающие украинскую государственность и продвигающие тезис о так называемой "денацификации". В своих публичных выступлениях Кедми использует риторику дегуманизации, призывает к насилию против украинцев и активно продвигает идею принадлежности украинских территорий к России, в частности, утверждая, что "Харьков – российский город". В 2022 году он публично поддержал полномасштабное вторжение, назвав его "защитой Донбасса от геноцида" и средством "денацификации Украины". В 2022 году Кедми принял участие в так называемом "Первом международном антифашистском конгрессе", организованном министерством обороны РФ, публично поддержав ключевые идеологические тезисы российских властей. Кедми также заявляет о личных связях с Путиным, которые якобы берут начало еще с 1990-х годов. Кроме того, он регулярно участвует в мероприятиях, организованных структурами, связанными с ФСБ, в частности, с организацией ветеранов подразделения "Альфа"".

Яков Кедми находится под санкциями Украины по указу президента Зеленского, с марта 2023 года – под санкциями Евросоюза и Швейцарии, отмечает журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям.

Кедми попал под санкции Евросоюза в первую годовщину начала полномасштабной войны, развязанной режимом Путина против Украины. В решении ЕС о внесении Кедми в санкционный список было указано, что он оправдывал войну, развязанную властями РФ против Украины, ставил под сомнение право Украины на независимую государственность, обвинял украинские власти в "нацизме", утверждал, что Украина представляет угрозу для России, говорил о возможности оккупации российской армией всей территории Украины, ликвидации вооруженных сил Украины и нынешнего украинского руководства. Внесение в санкционный список ЕС подразумевает запрет на любые финансовые операции в ЕС, замораживание активов в странах ЕС, запрет на въезд/транзит через ЕС.

Напомним, что читатели NEWSru.co.il назвали Якова Кедми "антигероем 2022 года в Израиле".

Яков Кедми (Казаков) родился 5 марта 1947 года в Москве. В 1969-м репатриировался в Израиль. Принимал участие в Войне Судного дня, где служил в одном танковом батальоне с будущим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Занимал руководящие должности в "русском отделе" МИД Израиля. Был руководителем службы "Натив" в 1992-1999 годах. С 2010-х годов выступает с политическими комментариями на российском телевидении и радио, в основном, участвует в передачах Владимира Соловьева.