Генштаб ВСУ: перехвачены 49 из 85 российских БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 33 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 июня 2025 года российские военные выпустили по Украине 85 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 49 беспилотников, запущенных российскими военными. Это меньший процент перехвата, чем обычно.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в 14 локациях и падения обломков в двух локациях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 10 июня до утра 11 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 33 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской областей, над Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.