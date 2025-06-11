Госдеп США отмежевался от посла в Израиле, усомнившегося в создании "государства Палестина"

Государственный департамент США дезавуировал заявления, сделанные послом США в Израиле Майком Хакаби о том, что в обозримом будущем принцип двух государств нереализуем, а палестинское государство может быть создано на территории одной из мусульманских стран.

"Я не буду давать характеристику заявлениям посла. Не буду объяснять, да и комментировать. Я полагаю, это заявление отражает его личную позицию. Что касается позиции президента по данному вопросу – вам стоит позвонить в Белый дом", – заявила пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс.

Накануне Майк Хакаби дал понять, что США больше не поддерживают идею создания независимого палестинского государства на Западном берегу, добавив, что оно могло бы быть создано где-то в другом месте в регионе. Это заявление было сделано в интервью изданию Bloomberg.

На вопрос о том, остается ли идея создания палестинского государства целью политики США, как это было в течение двух последних десятилетий, американский дипломат ответил: "Я так не думаю".

О месте, в котором могло быть создано государство Палестина, Майк Хакаби, поддерживающий идею создания еврейских поселений, сказал, что землю под этот проект могла бы выделить одна из мусульманских стран региона.

"Если не произойдет каких-то существенных изменений, которые изменят культуру, в текущих обстоятельствах это невозможно", – сказал посол, добавив, что Палестинское государство, по всей видимости, будет создано "не при нашей жизни".