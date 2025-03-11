Самолет, летевший в Дели, вернулся в Чикаго через 10 часов после вылета: туалеты забились

Рейс авиакомпании Air India вернулся в Чикаго, поскольку пассажиры засорили большинство туалетов на борту пластиковыми пакетами, тряпками и одеждой, сообщает BBC.

Инцидент произошел 5 марта на рейсе авиакомпании Air India. Спустя несколько часов после начала полета члены экипажа сообщили, что большинство туалетов на борту стали непригодными для использования. Тогда самолет, летевший из Чикаго в Дели, был вынужден вернуться обратно в США.

Позже выяснилось, что восемь из 12 туалетов в бизнес- и эконом-классе оказались неисправными. Air India сообщила, что в ходе расследования было выявлено, что полиэтиленовые пакеты, тряпки и одежда были смыты в туалеты на борту самолета. Компания опубликовала несколько фотографий, на которых изображены мешки с мусором, извлеченные из туалетов. На одной из них член экипажа держит дренажную трубу, полностью забитую материалом, похожим на тряпки.

На момент поломки туалетов самолет уже находился над Атлантическим океаном. Из-за ограничений на ночные рейсы в большинстве европейских аэропортов пилоты приняли решение вернуться в Чикаго, чтобы обеспечить "комфорт и безопасность пассажиров".

Хотя засоры в туалетах не являются редкостью, эксперт по авиации Марк Мартин в интервью газете Hindustan Times отметил, что "почти невозможно", чтобы все туалеты вышли из строя исключительно по вине пассажиров. Тем не менее, авиакомпания Air India настаивает на своей версии, отмечая, что ранее бортпроводники находили в туалетах самолетов такие предметы, как одеяла, нижнее белье и подгузники.