Дресс-код от американского лоукостера: татуировки теперь под контролем

Американская авиакомпания Spirit Airlines после участившихся инцидентов между пассажирами на борту самолета решила усилить контроль за соблюдением правил, чтобы бороться с неподобающим поведением.

Компания опубликовала новые правила поведения и строгий дресс-код, сообщает CNN. Пассажиры, не соблюдающие эти требования, могут быть не допущены на рейс. Например, запрещено находиться на борту самолета босиком или в слишком откровенной одежде, которая может быть расценена как сексуальная (по мнению компании), а также в одежде с оскорбительными надписями или "жестокими" символами. Новые правила также затрагивают рисунки на теле, теперь на борту не разрешается появляться с провокационными или сомнительными татуировками, которые выставлены на всеобщее обозрение.

Правила коснулись и гигиены, компания заявила, что каждый пассажир должен соблюдать основные нормы личной гигиены, включая принятие душа, чтобы не создавать дискомфорт для других пассажиров из-за неприятных запахов.