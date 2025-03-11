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Мир

В Великобритании задержан джихадист из Газы, призывавший к убийству евреев

Террористы
Великобритания
время публикации: 11 марта 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 10:55
В Великобритании задержан джихадист из Газы, призывавший к убийству евреев
AP Photo/Alberto Pezzali

В Великобритании арестован мигрант из сектора Газы Мусаб Абд аль-Карим аль-Гасас, известный также как Абу Уади, в прошлом опубликовавший в социальных сетях ролики, где он с оружием в руках призывает к убийствам евреев и вооруженной борьбе против Израиля.

Как сообщает Daily Mail, Абу Уади принадлежит к одной из палестинских террористических группировок. На ролике, опубликованном в сентябре 2024 года, он призывает Аллаха полностью уничтожить евреев. "Убей всех, сделай так, чтобы они исчезли, чтобы земля провалилась у них под ногами", – говорит он.

Житель Хан-Юниса покинул сектор еще до нападения ХАМАСа на еврейское государство. На минувшей неделе он был задержан на лодке с нелегалами, пересекшей Ла-Манш. Как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в нарушении миграционного законодательства.

Однако оппозиция считает это недостаточным. Ее представители заявляют, что задержанный представляет непосредственную террористическую угрозу – причем не только для евреев, но и для британского общества в целом. Они также обвиняют правительство в том, что оно делает недостаточно для борьбы с нелегальной иммиграцией.

Мир
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