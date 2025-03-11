Генштаб ВСУ: сбиты 79 из 126 российских беспилотников, перехвачена баллистическая ракета

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 126 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 79 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 35 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Также российскими военными была выпущена баллистическая ракета Искандер-М, которая была перехвачена.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Одесской областях.