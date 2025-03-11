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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 79 из 126 российских беспилотников, перехвачена баллистическая ракета

Война в Украине
Война в России
время публикации: 11 марта 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 09:09
Генштаб ВСУ: сбиты 79 из 126 российских беспилотников, перехвачена баллистическая ракета
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 11 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 126 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 79 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 35 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Также российскими военными была выпущена баллистическая ракета Искандер-М, которая была перехвачена.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Одесской областях.

Мир
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