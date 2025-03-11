Самолет, летевший из Стамбула в Москву, совершил экстренную посадку в Вильнюсе

Самолет Airbus A330 турецкой авиакомпании, следовавший из Стамбула в Москву, подал сигнал бедствия, после чего совершил экстренную посадку в аэропорту Вильнюса, передает "Интерфакс".

Пострадавших нет.

По разным данным, самолет подал сигнал бедствия, когда находился над Смоленском или когда летел над границей Беларуси и Литвы. Связано ли это с атакой украинских БПЛА, неизвестно.