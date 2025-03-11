Массированная атака БПЛА на Москву: российские власти заявляют о примерно 70 сбитых беспилотниках

В ночь на 11 марта украинскими вооруженными силами была осуществлена массированная атака с применением БПЛА на Москву и другие регионы РФ.

Офис мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о 69 сбитых БПЛА. Сообщается, что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Из-за падения обломков сбитого беспилотника повредилась кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Сообщается также об ущербе в Раменском.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Поступали также сведения об атаках БПЛА на цели в районе Рязани.

В подмосковных аэропортах Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Судя по имеющимся данным, речь идет о самой интенсивной атаке БПЛА на Москву с начала полномасштабной войны против Украины, развязанной режимом Владимира Путина.