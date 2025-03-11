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Мир

Барак Равид: Виткофф планирует встретиться с Путиным на этой неделе

США
Россия
Украина
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 11 марта 2025 г., 01:30 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 01:44
Барак Равид: Виткофф планирует встретиться с Путиным на этой неделе
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Барак Равид, корреспондент сайта Walla News и издания Axios, в соцсети Х написал: осведомленный источник подтвердил, что Виткофф планирует посетить Москву на этой неделе для встречи с Путиным. При этом источник подчеркнул, что "все еще может измениться".

Ориентируясь на расписание спецпосланника Трампа, у которого на этой неделе запланированы визиты в Абу-Даби и Доху, Барак Равид делает вывод, что скорее всего, Виткофф мог бы посетить Москву в ближайший четверг, 13 марта.

Ранее о том, что Виткофф планирует встретиться с Путиным, написали Reuters и Bloomberg, не сообщая каких-либо подробностей.

Мир
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