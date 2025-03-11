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Мир

СМИ: спецпосланник Трампа Виткофф намерен посетить Москву и встретиться с Путиным

США
Россия
Украина
Дональд Трамп
Владимир Путин
время публикации: 11 марта 2025 г., 01:17 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 01:22
СМИ: спецпосланник Трампа Виткофф намерен посетить Москву и встретиться с Путиным
http://www.apimages.com/

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф намерен посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее о возможном визите Виткоффа, который играет все большую роль в дипломатических усилиях по окончанию войны между Россией и Украиной, написало агентство Bloomberg. Журналистка Аннмари Хордерн, сообщившая об этом, также не написала никаких подробностей о предстоящей встрече.

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