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Мир

Родриго Дутерте отправят в Гаагу, где он предстанет перед МУС

Филиппины
время публикации: 11 марта 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 16:55
Сторонники Родриго Дутерте митингуют у авиабазы Вилламор
AP Photo/Aaron Favila

Вечером 11 марта бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, арестованного накануне утром в аэропорту Манилы, отправят в Гаагу, где он предстанет перед Международным уголовным судом.

Его дочь Сара Дутерте, занимающая должность вице-президента страны Филиппин, заявляет о нарушении прав отца: "С того момента, как его задержали сегодня утром, он не был доставлен в какой-либо компетентный судебный орган для защиты своих прав... Пока я пишу это, его насильно отправляют в Гаагу сегодня вечером". Она назвала арест Родриго Дутерте "вопиющим посягательством на наш суверенитет и оскорблением каждого филиппинца, который верит в независимость нашей страны".

Как сообщалось ранее, Родриго Дутерте арестовали после его прибытия в Манилу из Гонконга. Судя по имеющейся информации, он задержан по ордеру Международного уголовного суда "за преступления против человечности". Ордер был получен сегодня утром.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 марта 2025

В аэропорту Манилы задержан экс-президент Филиппин Родриго Дутерте