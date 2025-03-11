Родриго Дутерте отправят в Гаагу, где он предстанет перед МУС

Вечером 11 марта бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, арестованного накануне утром в аэропорту Манилы, отправят в Гаагу, где он предстанет перед Международным уголовным судом.

Его дочь Сара Дутерте, занимающая должность вице-президента страны Филиппин, заявляет о нарушении прав отца: "С того момента, как его задержали сегодня утром, он не был доставлен в какой-либо компетентный судебный орган для защиты своих прав... Пока я пишу это, его насильно отправляют в Гаагу сегодня вечером". Она назвала арест Родриго Дутерте "вопиющим посягательством на наш суверенитет и оскорблением каждого филиппинца, который верит в независимость нашей страны".

Как сообщалось ранее, Родриго Дутерте арестовали после его прибытия в Манилу из Гонконга. Судя по имеющейся информации, он задержан по ордеру Международного уголовного суда "за преступления против человечности". Ордер был получен сегодня утром.