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Мир

В аэропорту Манилы задержан экс-президент Филиппин Родриго Дутерте

Филиппины
время публикации: 11 марта 2025 г., 06:04 | последнее обновление: 11 марта 2025 г., 06:17
Родриго Дутерте в Гонконге 9 марта 2025 года
AP Photo/Vernon Yuen

Во вторник, 11 марта, в аэропорту Манилы был задержан бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает издание Manila Bulletin.

Судя по имеющейся информации, он задержан по ордеру Международного уголовного суда "за преступления против человечности". Ордер был получен сегодня утром.

Родриго Дутерте арестовали после его прибытия в Манилу из Гонконга.

Мир
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