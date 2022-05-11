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NEWSru.co.il :: В мире11 мая 2022 г., 11:16

Мэр Мариуполя призывает к полной эвакуации города, где остаются 150-170 тысяч жителей

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Мэр Мариуполя призывает к полной эвакуации города, где остаются 150-170 тысяч жителей

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе остаются еще от 150 до 170 тысяч жителей, которые живут в тяжелых антисанитарных условиях.

По мнению мэра, еще не менее десяти тысяч человек могут умереть в ближайшее время в Мариуполе от болезней, отсутствия лекарств и медицинской помощи.

Бойченко призывает организовать эвакуацию остающихся в городе жителей, большая часть которых, по данным мэра, старики и больные люди.


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