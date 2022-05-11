Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине, идет 77-й день войны

Министерство обороны РФ 11 мая представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 77-й день, называют "военной спецоперацией".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ. Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники. Средствами противовоздушной обороны ночью уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Впрочем, и Пентагон, и независимые военные эксперты заявляют, что на сегодняшний день у Украины больше оружия, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран. Помимо прочего, Турция, как сообщает Conflict Intelligence Team (CIT), осуществила дополнительные поставки в Украину ударных БПЛА "Байрактар-ТБ2". Эксперты сходятся во мнении, что и российская, и украинская сторона завышают потери противника.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.