Речь принца Чарльза в парламенте: наследник сел на трон

Наследник британского престола принц Чарльз впервые выступил с тронной речью на открытии сессии парламента, заменив свою мать, 96-летнюю королеву Елизавету, чье здоровье в последнее время значительно ухудшилось – она не может ходить.

Чарльз, которому 73 года, в последние годы сопровождал государыню, когда та обращалась к депутатам, и сидел рядом с ней. На этот раз он сел на установленный в палате лордов трон. Как отмечает телеканал CNN, это вызвало у присутствующих плохо скрытое недоумение.

Принца Уэльского сопровождала его супруга леди Камилла, а также старший сын принц Уильям, занимающий второе место в порядке престолонаследия. Символом власти королевы стала ее корона, размещенная на специальном столике рядом с троном.

Тронная речь представляет собой программу действий правительства на ближайший год и готовится канцелярией премьер-министра. Елизавета Вторая пропускала церемонию в 1959 и 1963 годах, когда была беременна.