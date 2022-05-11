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NEWSru.co.il :: В мире11 мая 2022 г., 13:35

Оккупационные власти Херсонской области попросят включить регион в состав России

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Оккупационные власти Херсонской области попросят включить регион в состав России

Замглавы "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации", - цитируют Стремоусова РИА Новости.


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