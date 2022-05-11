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NEWSru.co.il :: В мире11 мая 2022 г., 13:32

Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали" Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко, Катерина (в центре), и Юлия Федосюк (вторая слева) на еженедельной аудиенции Папы Римского, Ватикан, 11 мая 2022 года

В среду, 11 мая, в Ватикане прошла встреча Папы Римского с женами украинских военнослужащих, воюющих на заводе "Азовсталь".

Об этом рассказал СМИ российский издатель Петр Верзилов, также присутствовавший на встрече.

В ходе встречи понтифика попросили способствовать эвакуации с "Азовстали" украинских военных.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что на "Азовстали" в настоящий момент находится более тысячи военных.

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