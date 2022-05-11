Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали"

В среду, 11 мая, в Ватикане прошла встреча Папы Римского с женами украинских военнослужащих, воюющих на заводе "Азовсталь".

Об этом рассказал СМИ российский издатель Петр Верзилов, также присутствовавший на встрече.

В ходе встречи понтифика попросили способствовать эвакуации с "Азовстали" украинских военных.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что на "Азовстали" в настоящий момент находится более тысячи военных.