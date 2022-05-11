Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали"
В среду, 11 мая, в Ватикане прошла встреча Папы Римского с женами украинских военнослужащих, воюющих на заводе "Азовсталь".
Об этом рассказал СМИ российский издатель Петр Верзилов, также присутствовавший на встрече.
В ходе встречи понтифика попросили способствовать эвакуации с "Азовстали" украинских военных.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявляла, что на "Азовстали" в настоящий момент находится более тысячи военных.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В мире // 11 мая 2022
Евреи из "Азова" просят Израиль спасти защитников Мариуполя
Евреи из "Азова" просят Израиль спасти защитников Мариуполя
// NEWSru.co.il // В мире // 10 мая 2022
Защитники "Азовстали" просят об эвакуации сотен раненых, которых нечем лечить
Защитники "Азовстали" просят об эвакуации сотен раненых, которых нечем лечить
// NEWSru.co.il // В мире // 10 мая 2022
Армия РФ продолжает атаковать мариупольскую "Азовсталь", применяя авиацию и артиллерию
Армия РФ продолжает атаковать мариупольскую "Азовсталь", применяя авиацию и артиллерию
// NEWSru.co.il // В мире // 09 мая 2022
При эвакуации с "Азовстали" российскими военными были разлучены мать и ее маленькая дочь
При эвакуации с "Азовстали" российскими военными были разлучены мать и ее маленькая дочь