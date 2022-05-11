Сын диктатора Бонгбонг Маркос избран президентом Филиппин

Сын бывшего филлипинского диктатора Фердинанд Маркос-младший одержал убедительную победу на прошедших 9 мая на Филиппинах президентских выборах. Ему отдали голоса 30 миллионов избирателей, ближайшей преследовательнице Лени Робредо – 14 миллионов.

Дочь нынешнего главы государства Родриго Дутерте Сара Дутерте-Каприо победила на выборах вице-президента. Дутерте-Каприо была кандидатом Маркоса на этот пост, однако, согласно конституции, голосование проходит отдельно.

В ходе предвыборной кампании 64-летний Маркос, которого в стране называют Бонгбонг, изображал себя лидером, который вернет Филиппинам единство и придаст импульс развитию экономики.

Отец новоизбранного главы государства Фердинанд Маркос правил в Филиппинах более 20 лет. В 1986 году погрязший в коррупции диктатор он был свергнут и бежал из страны. Победа его сына воспринимается как возвращение влиятельного клана к власти.