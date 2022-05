Марии Алехиной удалось покинуть Россию

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию после того, как 21 апреля суд в Москве заменил ей срок по "санитарному делу" с условного на реальный.

Скрываясь от полиции, Алехина переоделась в форму сотрудника службы доставки Delivery Club, оставила мобильный телефон дома и пересекла границу с Беларусью.

Согласно публикации в The New York Times, Алехину объявили в России в розыск, когда она находилась в Беларуси. Однако активистке с третьей попытки удалось пересечь границу с Литвой.

"It sounds like a spy novel." Maria Alyokhina, leader of the band Pussy Riot, decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism – at least temporarily. She and her girlfriend disguised themselves as food couriers to evade the police. https://t.co/FCT7dNyhf0 pic.twitter.com/cAJdzyjfEj