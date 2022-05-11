Генпрокурор Украины назвала имя первого российского военного, который предстанет перед судом
Первым российским военнослужащим, который предстанет перед судом за убийство гражданина Украины на Сумщине станет Вадим Шишимарин. Об этом генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала в своем Facebook.
Следствием установлено, что 21-летний командир отделения воинской части 32010 (4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области) убил 28 февраля 2022 году безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед.
"Перед этим колонну, в которой был Шишимарин, разбили наши ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстрелял из автоматов частный автомобиль и завладел им. На украденной машине с пробитыми ими же колесами захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил о них украинским защитникам. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего потерпевшего. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома", – написала Ирина Венедиктова.
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