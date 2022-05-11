Григорий Лепс приехал на Донбасс, чтобы выступить перед российскими солдатами

В среду, 11 мая, Григорий Лепс приехал в Донбасс, где он собирается выступить перед российскими солдатами.

В своем Instagram певец опубликовал видео из машины по дороге к точке назначения. "Эй, пацаны, мы приехали. Надеюсь, мы отвлечем от этих тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов", - говорит он.

Напомним, что Григорий Лепс был одним из участников концерта в поддержку "спецоперации" в Украине, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Ряд общественных организаций и активистов добивались отмены его гастролей в Израиле.

Лепс должен был выступить и в Израиле в конце мая, но еще в апреле продажа билетов на его концерты была приостановлена.