Григорий Лепс приехал на Донбасс, чтобы выступить перед российскими солдатами
В среду, 11 мая, Григорий Лепс приехал в Донбасс, где он собирается выступить перед российскими солдатами.
В своем Instagram певец опубликовал видео из машины по дороге к точке назначения. "Эй, пацаны, мы приехали. Надеюсь, мы отвлечем от этих тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов", - говорит он.
Напомним, что Григорий Лепс был одним из участников концерта в поддержку "спецоперации" в Украине, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Ряд общественных организаций и активистов добивались отмены его гастролей в Израиле.
Лепс должен был выступить и в Израиле в конце мая, но еще в апреле продажа билетов на его концерты была приостановлена.
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// NEWSru.co.il // Досуг // 20 апреля 2022
В Израиле прекращены продажи билетов на концерты Лепса и Киркорова
В Израиле прекращены продажи билетов на концерты Лепса и Киркорова