Иерусалим:
15 - 23°
Тель-Авив:
15 - 23°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире11 мая 2022 г., 16:01

Названы потери Нацгвардии Украины во время войны с Россией

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Названы потери Нацгвардии Украины во время войны с Россией

С начала российского вторжения погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на брифинг начальника оперативного управления штаба Главного управления НГУ.

1697 бойцов Нацгвардии получили ранения.


Нацгвардия участвует в ведении оборонительной операции в Донецком, Слобожанском, Южнобугском и восточной части Таврического операционного района. Кроме того, НГУ осуществляет прикрытие государственной границы с Белоруссией.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:33 Григорий Лепс приехал в Донбасс, чтобы выступить перед российскими солдатами
16:01 Названы потери Нацгвардии Украины во время войны с Россией
15:57 В Тростянце найдены документы российских военных, свидетельствующие о намерении РФ захватить всю Украину
14:19 Джонсон отправился в Швецию и Финляндию, готовящиеся к вступлению в NATO
13:43 Речь принца Чарльза в парламенте: наследник сел на трон
13:35 Оккупационные власти Херсонской области попросят включить регион в состав России
13:32 Папа Римский встретился с женами защитников "Азовстали"
13:09 Евреи из "Азова" просят Израиль спасти защитников Мариуполя
13:08 Сын диктатора Бонгбонг Маркос избран президентом Филиппин
11:16 Мэр Мариуполя призывает к полной эвакуации города, где остаются 150-170 тысяч жителей
Загрузка...