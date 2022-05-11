Названы потери Нацгвардии Украины во время войны с Россией
С начала российского вторжения погиб 501 военнослужащий Национальной гвардии Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на брифинг начальника оперативного управления штаба Главного управления НГУ.
1697 бойцов Нацгвардии получили ранения.
Нацгвардия участвует в ведении оборонительной операции в Донецком, Слобожанском, Южнобугском и восточной части Таврического операционного района. Кроме того, НГУ осуществляет прикрытие государственной границы с Белоруссией.
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