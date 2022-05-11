В Тростянце найдены документы российских военных, свидетельствующие о намерении РФ захватить всю Украину

Государственное бюро расследований Украины сообщает, что в Тростянце были найдены документы, принадлежащие российским военным и свидетельствующие о том, что в планы российской армии входит захват территории всей Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Документы продолжают изучаться украинскими специалистами.

Отметим, что источники нашей редакции в ВСУ еще в начале апреля, после отступления российских войск из Киевской области, рассказывали нам об обнаружении карт и других документов, указывающих на планы российской армии по захвату всей территории Украины.