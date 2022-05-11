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NEWSru.co.il :: В мире11 мая 2022 г., 15:57

В Тростянце найдены документы российских военных, свидетельствующие о намерении РФ захватить всю Украину

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В Тростянце найдены документы российских военных, свидетельствующие о намерении РФ захватить всю Украину

Государственное бюро расследований Украины сообщает, что в Тростянце были найдены документы, принадлежащие российским военным и свидетельствующие о том, что в планы российской армии входит захват территории всей Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Документы продолжают изучаться украинскими специалистами.

Отметим, что источники нашей редакции в ВСУ еще в начале апреля, после отступления российских войск из Киевской области, рассказывали нам об обнаружении карт и других документов, указывающих на планы российской армии по захвату всей территории Украины.


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