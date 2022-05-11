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NEWSru.co.il :: В мире11 мая 2022 г., 14:19

Джонсон отправился в Швецию и Финляндию, готовящиеся к вступлению в NATO

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Борис Джонсон и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время подписания гарантий безопасности в Харпсунде, загородной резиденции премьер-министров Швеции, 11 мая 2022 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал турне по государствам Северной Европы, намеренным присоединиться к блоку NATO. Его первой остановкой стала столица Швеции Стокгольм, затем он направится в Хельсинки.

Его встречи с премьер-министрами Швеции и Финляндии будут посвящены изменению ситуации в сфере безопасности в условиях российского вторжения в Украину. Шведское издание The Local утверждает, что будет подписан пакт о гарантиях безопасности на переходный период.

Начало российско-украинской войны привело к резкому росту поддержки вступления в NATO гражданами Швеции и Финляндии. Так, до войны отказаться от нейтралитета были готовы только 25% финнов, сейчас этот показатель составляет 76%.


Выступления представителей высшего руководства России, включая президента Путина, с угрозами в адрес Швеции и Финляндии, подтверждает обоснованность опасений и увеличивает число сторонников присоединения к альянсу.

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