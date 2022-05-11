Песков прокомментировал прогноз разведки США о возможном введении военного положения в России

В среду, 11 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова директора Национальной разведки США Эврил Хейнс о том, что Владимир Путин может ввести военное положение в России.

На встрече с журналистами Песков ответил кратко на просьбу о комментариях: "этого в планах нет". Пресс-секретаря Кремля цитирует ТАСС.

Днем ранее Эврил Хейнс выступила перед Конгрессом США с докладом, посвященным войне Украине и возможным сценариям развития событий.

В докладе отмечалось, что "действия России становятся более непредсказуемыми и более агрессивными". Поступки Путина сложно предсказать отчасти потому, что "он столкнулся с несоответствием между его амбициями и текущим военным потенциалом России".

Разведсообщество США полагает, что Владимир Путин может прибегнуть к более радикальным мерам:

- в России может быть введено военное положение;

- промышленность может быть переориентирована и начнет работать на нужды обороны;

- если война распространится на Приднестровье, Путин будет вынужден объявить всеобщую мобилизацию.



Разведка США по-прежнему считает, что Россия применит ядерное оружие только в случае угрозы для ее существования.

В докладе говорится, что Путин планирует длительную войну и его цели распространяются далеко за пределы Донбасса, где в настоящий момент сосредоточены его войска.

Эврил Хейнс отметила, что следующий месяц боевых действий будет иметь большое значение, так как Россия попытается активизировать наступление. "Но даже, если он добьются успеха, мы не уверены, что война закончится после захвата Донбасса", - сказала она.